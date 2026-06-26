Asturias se presenta como "un puente entre América y Europa" en la 67ª Asamblea de Gobernadores del BCIE

67ª Reunión Ordinaria De La Asamblea De Gobernadores Del Banco Centroamericano De Integración Económica (BCIE) - JUAN VEGA

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Oviedo ha acogido la 67ª Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una cita que el presidente del Principado, Adrián barbón, ha aprovechado para presentar Asturias como "un puente de unión entre América Latina y Europa", destacando además los "profundos lazos históricos, sociales y culturales entre ambas orillas del Atlántico".

El hotel de La Reconquista ha acogido el encuentro en el la Presidenta Ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, que ha presentado los resultados del año 2025, ejercicio que ha indicado "marca el segundo año consecutivo en la historia en alcanzar los mejores resultados financieros de la institución".

"Esto no es una casualidad, sino el reflejo de tres elementos fundamentales: un propósito y valores inquebrantables; una visión estratégica muy clara que ya está dando frutos y el trabajo arduo de todos los que formamos parte de esta gran institución", ha manifestado.

Ha incidido además en que en estos primeros seis meses del año 2026, han mantenido un ritmo histórico al aprobar un total de 2.542 millones de dólares, prácticamente el total del 2025, para impulsar inversiones estratégicas en el sector público y privado.

También ha participado en la Asamblea el Vicepresidente primero del Gobierno de España, Ministro de Economía, Comercio y Empresa y titular por España ante el BCIE, que en su intervención ha destacado que para su Gobierno "es muy importante seguir insistiendo en que España es un puente entre la Unión Europea y América Latina".

"El segundo elemento más allá de que España refuerza su rol como puente entre América Latina y a la Unión Europea, es que queremos seguir defendiendo el multilateralismo como eje esencial de actuación de política exterior de este gobierno, creemos en un mundo basado en reglas, en el cual a través de la integración y de la cooperación y colaboración entre economías es como conseguimos maximizar el desarrollo y el bienestar de nuestros ciudadanos", ha manifestado Carlos Cuerpo.

El presidente asturiano, Adrián Barbón ha subrayado que la celebración de esta asamblea ha convertido a Asturias "en una referencia de cooperación internacional" y ha destacado que encuentros como este han reforzado el papel del Principado como espacio de diálogo global. "Esta reunión representa cooperación, vecindad, respeto y mano tendida", ha señalado.

También ha intervenido en la inauguración el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que ha indicado que esta Asamblea convierte a Oviedo "en un punto de encuentro privilegiado para el diálogo y la cooperación".

"Les aseguro que nos sentimos profundamente orgullosos y agradecidos de acoger esta cita de tanta calidad como esta, que sin duda va a trascender el ámbito financiero para abordar una interesante reflexión sobre el desarrollo, la prosperidad y el futuro de nuestras sociedades", ha destacado el alcalde ovetense.