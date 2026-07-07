Asturias prevé ejecutar el 84% del programa del Fondo Social Europeo Plus al cierre del año, con 179 millones invertidos

La directora general de Asuntos Europeos, Raquel García presidiendo la reunión del comité de seguimiento. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, junto a representantes del Ministerio de Trabajo y Economía Social y una delegación de la Comisión Europea, ha presidido esta mañana en Oviedo la reunión del comité de seguimiento del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para el periodo 2021-2027, en la que han constatado que el Principado prevé finalizar el año con un 84% de ejecución de este programa, lo que equivale a 179 millones de euros invertidos.

Durante el encuentro, han constatado un balance positivo de este instrumento financiero comunitario, cuyo objetivo es fomentar el empleo, promover la inclusión social y apoyar la educación. En este sentido, según informa el Principado a través de una nota de prensa, se ha verificado que el Gobierno asturiano ejecutó hasta finales de 2025 el 60% de la inversión prevista, lo que supone un total de 125 millones de euros.

En el marco del programa operativo vigente, Asturias tiene planificado invertir cerca de 212 millones de euros en diferentes actuaciones. De esta cuantía global, el FSE+ financia el 60% de los proyectos, mientras que la Administración autonómica aporta el 40% restante.

Entre las principales líneas de actuación destacan las áreas vinculadas a la empleabilidad. A este respecto, los talleres de empleo habrán ejecutado 55 millones de euros al cierre de este año, una partida que beneficiará a 2.000 personas desempleadas mayores de 30 años. Los itinerarios integrados de activación en el ámbito local han tenido un gasto cofinanciado próximo a los 40 millones de euros y la participación de más de 1.500 personas en situación de desempleo.

Por otra parte, el programa ha abarcado medidas en el ámbito social y educativo. En el terreno de la inclusión, se ha financiado el Programa de Transición a la Vida Adulta, que ha prestado apoyo a 235 jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad bajo la tutela del Principado sin apoyos familiares, así como el Programa de Apoyo en el Entorno de Personas con Discapacidad, del que se han beneficiado 95 participantes. Además, los recursos se han destinado a la protección de la infancia mediante la contratación de especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, el refuerzo de auxiliares educadores y, desde este curso, el respaldo al gasto en las escuelas de cero a tres años.

En el campo de la educación, el fondo ha destinado más de 24 millones de euros a los programas de diversificación curricular para prevenir el abandono escolar temprano, junto a más de nueve millones de euros orientados a la Formación Profesional (FP) a distancia, facilitando un acceso flexible a estas enseñanzas a aquellas personas con dificultades para cursarlas de forma presencial por motivos familiares o laborales.