Asturias prevé una ocupación turística del 80% en Semana Santa, con picos en Oviedo y el Oriente

Archivo - Plaza de la Escandalera, en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector turístico de Asturias prevé una ocupación del 80 por ciento en los días centrales de la Semana Santa en el Principado, con picos de ocupación en Oviedo y el Oriente, según las estimaciones de la Asociación de Hostelería y Turismo de Asturias (OTEA).

Con la mirada puesta en la previsión meteorológica, el sector hotelero asturiano prevé una ocupación similar a la de los últimos años, con mayor afluencia turística entre el 2 y el 5 de abril, aunque los empresarios han constatado anulaciones de última hora que pueden mermar sus previsiones.

Desde el Miércoles Santo hasta el Domingo de Resurrección se espera una ocupación similar a la del año pasado en el conjunto del Principado de Asturias, rozando el 73%. Por zonas, en el Oriente la previsión sube a un 81%, mientras que en Gijón se espera un 74% y en el Occidente, entre el 60 y el 70%. En cuanto al turismo rural, también se espera una ocupación de entre el 60 y 70%.

LA OVIEDO CUP, REVULSIVO EN LA CAPITAL

En este contexto, Oviedo recibe un impulso en el nivel de ocupación debido a la celebración de la Oviedo Cup, que reunirá a 418 equipos (225 locales, 178 nacionales y 15 internacionales) que disputarán un total de 1.324 partidos en 30 campos asturianos.

En la capital asturiana se espera una ocupación desde inicio de la Semana Santa del 67% por este evento y picos de ocupación del 81% durante el puente festivo de abril.

MÁS ALMUERZOS QUE CENAS, Y TARDEO EN AUGE

El sector hostelero, por su parte, prevé una afluencia similar a la de años anteriores durante la Semana Santa en Asturias, aunque el 24% de los miembros de OTEA se muestran más cautos y prevén una "ligera bajada".

En cuanto a la facturación, se espera estabilidad aunque el sector ha alertado de que la rentabilidad se puede ver "comprometida" por el fuerte incremento de costes fijos, especialmente en energía y materias primas, por la guerra en Irán.

Los restaurantes y sidrerías asturianos esperan más afluencia de clientes en los almuerzos, con descensos en el volumen de reservas para cenas. Otea constata así un "cambio de hábitos" entre los turistas que visitan Asturias y los propios asturianos, con mayor tendencia a horarios más tempranos y propuestas de "tardeo".