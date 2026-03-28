Semana Santa 2026 en Asturias: principales procesiones y celebraciones por concejos

Archivo - Procesión del Santo Entierro en la Semana Santa de Villaviciosa (Asturias) - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Asturias celebra la Semana Santa de 2026, entre el 29 de marzo y el 5 de abril, con procesiones y actos religiosos en distintos concejos, entre los que destacan citas tradicionales en Gijón, Oviedo, Avilés, Luarca, Luanco, Villaviciosa e Infiesto.

En Gijón, los actos arrancan el Domingo de Ramos con la bendición de ramos en la Capilla de los Remedios y continuarán con procesiones por el casco histórico y Cimavilla. Entre las citas principales figura el Vía Crucis del Santo Cristo de la Misericordia y de los Mártires, el Jueves Santo, así como la procesión del Santo Entierro de Cristo, el Viernes Santo, con los pasos de La Piedad al pie de la Cruz, el Santo Sepulcro y la Virgen Dolorosa.

En Oviedo, uno de los momentos más destacados es la procesión de La Madrugá, que parte la medianoche del Jueves Santo desde la Capilla de la Universidad de Oviedo y concluye en la madrugada del Viernes Santo. Durante el recorrido, está prevista la lectura de la Sentencia de Cristo desde un balcón de la plaza del Ayuntamiento.

Avilés desarrola una programación con numerosos actos litúrgicos y procesiones en su casco histórico, especialmente en las parroquias de San Nicolás de Bari y San Antonio de Padua. El Jueves Santo concentra varias de las citas más significativas, como las procesiones de El Beso de Judas y del Silencio, mientras que el Viernes Santo se inicia con la tradicional Tamborrada en la plaza del Ayuntamiento.

CELEBRACIONES DESTACADAS EN ASTURIAS

En Luanco, la jornada de Domingo de Resurrección está marcada por la procesión de La Venia, una de las manifestaciones de mayor arraigo de la Semana Santa asturiana, que escenifica en la playa de La Ribera el encuentro entre la Virgen del Rosario y Cristo Resucitado.

Por otra parte, Luarca celebra una de las semanas santas más antiguas de la diócesis de Oviedo, con especial protagonismo del Buen Jesús Nazareno. El Jueves Santo tiene lugar la tradicional subida del Nazareno hasta la Atalaya, que parte desde la iglesia de Santa Eulalia y recorre distintas calles del núcleo urbano, acompañada por familias portadoras de crucifijos centenarios.

Villaviciosa, cuya Semana Santa está declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado, acoge siete procesiones a lo largo de la semana, con especial afluencia durante el Miércoles y el Viernes Santo, cuando se celebran el Encuentro y el Descendimiento o Desenclavo.

En Infiesto, la programación tiene como momentos centrales las escenificaciones del Jueves Santo, con la representación de la Última Cena y la procesión del Nazareno, y del Viernes Santo, con el Vía Crucis Viviente por las calles de la localidad y la procesión del Santo Entierro, en uno de los actos con mayor participación del norte de España.