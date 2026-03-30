El tiempo en Semana Santa en Asturias: La AEMET prevé sol y hasta 25ºC

Archivo - Playa de Porcía, en El Franco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La previsión meteorológica para los días centrales de la Semana Santa en Asturias estima una subida de las temperaturas y ausencia de lluvias fuertes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé temperaturas mínimas de 9 grados y máximas que pueden alcanzar los 25 grados.

Si bien al inicio de la semana se esperan cielos nubosos, alguna lluvia y temperaturas aún bajas, con máximas de 14 y 15 grados en la mayoría de zonas de Asturias, conforme avance la Semana Santa las temperaturas irán aumentando en el conjunto del territorio asturiano.

Así, el Miércoles Santo se irán abriendo grandes claros en las horas centrales del día, con temperaturas máximas de 17 grados en Cangas del Narcea o Langreo, y de 16 en Oviedo, Gijón y Avilés. En el Oriente se esperan temperaturas de 14 grados.

El Jueves Santo, inicio del puente festivo en Asturias, bajarán ligeramente las temperaturas máximas a 14 grados en la zona central, 15 en el occidente y 14 en el oriente. No se descartan lluvias débiles dispersas en el oriente.

El Viernes Santo las temperaturas irán en aumento en el conjunto del Principado de Asturias, con máximas de 19 grados en Cangas del Narcea y Langreo, 18 en Oviedo, 17 en Gijón, 16 en Avilés y 15 en Llanes. Según la AEMET, no se esperan precipitaciones.

LOS TERMÓMETROS SUPERARÁN LOS 20 GRADOS EL SÁBADO

Ya el Sábado Santo los termómetros superarán los 20 grados en prácticamente la totalidad de Asturias, con cielos despejados y sol en todo el territorio. Las temperaturas máximas se esperan en Cangas del Narcea y Langreo, con 26 grados, mientras que en Oviedo llegarán a los 25 grados, 23 en Avilés y 22 en Gijón. En Llanes se alcanzarán 20 grados y en Navia, 23 de máxima.

El Domingo de Resurrección la AEMET espera una bajada generalizada de temperaturas, con máximas de 20 grados en Cangas del Narcea, y de 17 en Oviedo, Gijón y Avilés. Además, en Llanes el termómetro bajará a los 16 grados y en Langreo se quedará en 18. El domingo se esperan cielos nubosos en el conjunto de Asturias, sin precipitaciones.