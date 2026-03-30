Oviedo Cup 2026: 418 equipos disputarán 1.324 partidos esta Semana Santa

Archivo - Balón de fútbol en un campo. - OSCAR J. BARROSO / AFP7 / EUROPA / OSCAR J. BARROS

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Oviedo Cup celebra sus 20 años con un torneo de fútbol base que reunirá a 418 equipos -225 locales, 178 nacionales y 15 internacionales- que disputarán un total de 1.324 partidos en 30 campos de Asturias.

Con motivo del aniversario de este evento, que este año se celebra durante la Semana Santa, el Ayuntamiento de Oviedo ha programado actividades especiales, entre ellas la 'Oviedo Super Cup', un triangular en categoría cadete sub-15 con la participación del Real Oviedo, Sporting y Boca Juniors.

La competición contará con la presencia de 55 equipos de canteras del fútbol profesional. Entre sus participantes, destacan las canteras del Real Oviedo, del Real Sporting, Celta, Deportivo de la Coruña, Real Zaragoza, Racing de Santander, Real Sociedad, Eibar, Alavés, Osasuna, Real Valladolid, Atlético Madrid, Rayo Vallecano, Valencia, Sporting de Braga y la participación de Boca Juniors.

La Oviedo Cup es un torneo de fútbol base internacional, dirigido a equipos y selecciones de jugadores federados, que se desarrolla en las fechas de Semana Santa en Oviedo, y que ofrece la oportunidad a los más modestos de competir contra las mejores canteras del fútbol nacional e internacional.