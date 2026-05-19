Asturias prevé recuperar la Filmoteca de forma provisional a la espera de la nueva ley de Cultura e Identidad

Comisión de Cultura, Política Llingüística y Deporte. - PRINCIPADO

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Asturias volverá a ponerse en marcha como institución cultural a través de una fórmula provisional mientras se aprueba la futura Ley de Cultura e Identidad. Así lo ha señalado la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en respuesta a preguntas de los diputados del Grupo Mixto Adrián Pumares y Covadonga Tomé.

Según ha explicado Gutiérrez este martes en la Comisión de Cultura, el Principado prevé activar el proyecto "lo antes posible" y encomendar su desarrollo inicial a una sociedad pública de gestión cultural. Para la consejera, se trata de "una prioridad" de legislatura y ha señalado que el objetivo es dotarlo de estructura propia, personal y capacidad operativa desde una fase inicial.

Gutiérrez ha indicado que el diseño del organismo se apoya en recursos ya existentes del ámbito audiovisual autonómico, como la cinemateca, el aula de cine, los circuitos de proyección itinerante y la Film Commission, que ha enmarcado como parte del ecosistema cultural previo.

Asimismo, ha explicado que el Observatorio del Cortometraje se desarrollará en paralelo dentro del mismo esquema de gestión y en coordinación con la sociedad pública y el Ministerio de Cultura.

REFUGIO DE BRAÑAGALLONES

El diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares, también ha preguntado a la consejera por las obras del refugio de Brañagallones, las cuales, según ha detallado Gutiérrez, se encuentran actualmente en fase de resolución del contrato tras las discrepancias entre la empresa adjudicataria y la dirección de obra.

La consejera ha explicado que el expediente está en el Servicio Jurídico del Principado y que, una vez completado el procedimiento, se prevé encargar la ejecución a la empresa pública TRAGSA, con una inversión cercana al millón de euros.

Pumares ha criticado la falta de avances en la actuación y ha advertido del riesgo de pérdida de otra temporada turística, además de posibles afecciones a la financiación europea asociada al proyecto.

MINA DE LLUMERES

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha preguntado por la situación de conservación del conjunto de la mina de Llumeres, en Gozón, incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias desde 2009 y afectado por un deterioro progresivo.

La consejera ha señalado que se han activado nuevos requerimientos a la propiedad para la elaboración de un estudio técnico del estado del conjunto y ha advertido de que, en caso de incumplimiento, se activarán multas coercitivas y la ejecución subsidiaria de las actuaciones.

Tomé ha alertado del riesgo de desaparición del patrimonio industrial y ha reclamado mayor agilidad en la intervención.

CRÍTICAS DE VOX AL CENTRO DEPORTIVO JUAN CARLOS BEIRO

Junto a ellos, el diputado de Vox, Javier Jové, ha cuestionado el estado del Centro Deportivo Juan Carlos Beiro de Langreo, al que ha acusado de "abandono, desidia y dejadez" por parte del Gobierno del Principado y ha detallado deficiencias en la instalación, como incidencias en accesibilidad, goteras en distintas zonas del complejo y problemas en el mantenimiento de equipamientos, además de retrasos en la reposición de material.

La consejera, por su parte, ha defendido el uso intensivo del centro y ha atribuido las incidencias al mantenimiento ordinario y a la cobertura de puestos de personal en el marco de la normativa vigente, al tiempo que ha reivindicado la actividad deportiva que acoge la instalación.