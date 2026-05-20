Asturias promociona los productos agroalimentarios de calidad con el plan 'Saborea el Paraíso'

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, en el Llagar Herminio. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas del plan 'Saborea el Paraíso', dotada con dos millones. El Boletín Oficial del Principado (Bopa) publica este miércoles la convocatoria, destinada a promocionar productos agroalimentarios amparados por marcas de calidad diferenciada. Las solicitudes podrán presentarse hasta el (un mes) y los requisitos pueden consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/EOLcW

La iniciativa permitirá impulsar acciones de promoción y difusión de alimentos incluidos en las denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) y sellos de producción ecológica durante este año y el próximo.

La directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, ha recordado este miércoles los principales detalles de esta línea, durante su visita al llagar Herminio, en Oviedo. "Con el plan Saborea el Paraíso reforzamos el compromiso del Gobierno de Asturias con la calidad diferenciada, el trabajo conjunto de los productores y la promoción de alimentos que representan la excelencia, la sostenibilidad y la identidad de nuestro medio rural", ha asegurado.

Entre las actuaciones financiables figuran campañas promocionales, acciones publicitarias, participación en ferias y eventos, estudios de mercado, elaboración de material divulgativo y acciones dirigidas tanto a prescriptores como a personas consumidoras, siempre dentro del mercado interior de la Unión Europea.

Las entidades de gestión de las marcas de calidad podrán concurrir a la convocatoria de manera individual o mediante proyectos de cooperación. La concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva y las ayudas podrán cubrir hasta el 70% de los costes subvencionables.

El objetivo de la convocatoria es mejorar la posición de agricultores y productores en la cadena de valor y reforzar la respuesta del sector agroalimentario a las exigencias sociales en materia de alimentación saludable, segura y sostenible. Las ayudas también contribuirán a que las personas consumidoras dispongan de más información sobre los productos amparados por las marcas de calidad, de forma que se incentive su consumo y se incremente su penetración en el mercado.

El presupuesto de la convocatoria está financiado en un 60% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), mientras que el Principado aporta el 28% y la Administración General del Estado, el 12% restante.