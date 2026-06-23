Asturias rebaja a 2.000 habitantes la obligación de los municipios de contar con una biblioteca pública

El director general de Patrimonio del Principado, Pablo León, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en rueda de prensa este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, y el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, han presentado este martes el nuevo proyecto de ley de bibliotecas de Asturias, una norma que iniciará su tramitación parlamentaria tras ser aprobada ayer en Consejo de Gobierno y que reduce de 5.000 a 2.000 habitantes el ratio de población obligatorio para que los municipios dispongan de una biblioteca pública de uso general.

Para los diez concejos asturianos que actualmente se sitúan en el tramo de entre 2.000 y 5.000 habitantes (Morcín, Colunga, Castropol, Coaña, Tapia de Casariego, El Franco, Soto del Barco, Vegadeo, Salas y Yernes y Tameza), la Consejería asumirá la financiación del personal bibliotecario mediante instrumentos de colaboración y cooperará económicamente en el mantenimiento de las instalaciones.

En los municipios iguales o inferiores a 2.000 habitantes, la Administración autonómica colaborará de forma directa financiando servicios adaptados como redes de bibliobuses o bibliotecas de doble uso (escolar y general). Por su parte, los municipios con una población superior a los 30.000 habitantes deberán disponer de una red municipal de bibliotecas cuyas necesidades específicas se concretarán en el futuro mapa de bibliotecas públicas de Asturias.

En la actualidad, Asturias cuenta con un total de 132 bibliotecas públicas municipales en funcionamiento. A estos centros se han de sumar las bibliotecas universitarias, escolares, especializadas y de otras titularidades. Según han explicado los responsables autonómicos, el texto busca blindar la cultura frente a las brechas territoriales o digitales y "ordenar lo que funciona" para impulsar el sistema bibliotecario hacia una nueva etapa, tras haber sido elaborado "en estrecha colaboración" con una comisión asesora integrada por casi una treintena de profesionales del sector.

Entre las principales novedades, la ley contempla la creación del Sistema Bibliotecario Principal de Asturias para ordenar todos los recursos existentes y dotarlos de coherencia, coordinación y capacidad de planificación. De forma paralela, se constituirá la Red de Bibliotecas Públicas como el instrumento técnico operativo que ofrecerá servicios unificados como un catálogo colectivo único, un distintivo común y normas de organización homogéneas.

ACCESIBILIDAD Y FOMENTO DE LA LECTURA

Según ha expuesto en rueda de prensa la consejera, la ley define la biblioteca como una estructura que garantiza el acceso sin discriminación a la información y el conocimiento orientada a la inclusión social. Para ello, introduce la normalización de formatos accesibles como la lectura fácil, el alfabeto braille o soportes sonoros y digitales.

En el ámbito del fomento de la lectura, el texto otorga un protagonismo esencial a los autores de Asturias, asegurándoles presencia activa y promoción especial de sus obras tanto en castellano como en las lenguas propias (asturiano y eonaviego). Asimismo, prevé líneas de apoyo a la industria editorial y a las librerías locales, la creación de premios y el uso de herramientas de análisis con perspectiva de género.