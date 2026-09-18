Asturias recibe 667.000 euros para la FP y proyecta una sede única para el torneo 'Skills' de 2027

La consejera de Educación de Asturias, Eva Ledo, participa en la sectorial de educación por vía telemática - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Educación ha aprobado este viernes la asignación de 667.980 euros a Asturias dentro del Plan de Cooperación Territorial para la Formación Profesional. La partida, presentada en la reunión telemática con la presencia de la consejera Eva Ledo, financiará la movilidad del alumnado fuera del Principado, la innovación en pymes y la formación del profesorado en el Centro de Innovación (Cenif) de Gijón. Asimismo, los fondos servirán de impulso para la organización del campeonato autonómico 'Skills' de destrezas técnicas, que se celebrará en la región en 2027 y para el cual la Consejería estudia implantar una sede única de competición.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el PCT se subdivide en cuatro apartados, los tres primeros recibirán 415.216 euros para el campeonato 'Skills', la movilidad del alumnado y de personas en formación y proyectos de FP. El reparto ministerial se completa con una cuarta línea de actuación orientada hacia las formaciones y las estancias formativas de docentes, que tendrá una partida de 252.763 euros.

Los campeonatos 'Skills' tienen como objetivo "fomentar y difundir la calidad de la FP a través de la demostración de las habilidades y destrezas adquiridas por el alumnado durante su formación reglada". El torneo, que alterna cada año el ámbito nacional y el autonómico, se desarrollará en 2027 en Asturias. La consejería estudia la posibilidad de establecer una sola sede para la competición, a diferencia de la anterior cita regional en la que se realizó en varios centros.

La línea destinada a la movilidad para estancias dentro y fuera de España se dirige a grupos de estudiantes que participen en experiencias formativas en otros centros educativos para completar su aprendizaje.

La destinada a financiar proyectos engloba propuestas colaborativas que fomenten la cultura de la FP en las empresas y promuevan modelos de excelencia. También incluye proyectos interautonómicos, de apoyo a pymes y micropymes o de innovación en digitalización aplicada. En este apartado figuran, además, convocatorias y subvenciones de proyectos de innovación y transferencia del conocimiento.

Por último, la línea formativa va destinada al colectivo docente mediante cursos de actualización de metodologías, herramientas o técnicas, que se impartirán en el Centro de Innovación y Formación del Profesorado de la Formación Profesional del Principado (Cenif), de Gijón. También se contemplan estancias formativas en empresas.

Por otro lado, la Conferencia Sectorial de Educación ha presentado el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, que ha recibido el respaldo de Asturias. En la elaboración de este documento han intervenido el ministerio, las autonomías, el Consejo Escolar del Estado, representantes de la comunidad educativa, organizaciones sociales, universidades, instituciones académicas, grupos de investigación y otros agentes vinculados a la inclusión.