Asturias recibirá 8,3 millones para reducir el consumo de energía en los centros sanitarios y educativos públicos

Radiador en un colegio. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Principado recibirá 8,3 millones para realizar actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red sanitaria, así como en colegios y centros docentes, todos ellos de titularidad pública.

La Conferencia Sectorial de Energía, reunida este martes de forma telemática bajo la presidencia del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y en la que ha participado el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, ha acordado la distribución de 368 millones entre las comunidades autónomas para climatizar estos espacios.

Así, en el reparto, el Principado recibirá 4.000.109 euros para centros sanitarios y otros 4.333.437 euros para inmuebles educativos, partidas ambas que se enmarcan en los programas de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) Sanitario y Docente, respectivamente.

El presupuesto se nutre del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias.

Las actuaciones subvencionables incluyen, entre otras, la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica, el uso de energías renovables en instalaciones de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria, y la reducción del consumo de energías en equipamientos docentes, incluidos los deportivos y las piscinas.