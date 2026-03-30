Asturias reclamará "mayor capacidad de decisión" en trenes cuando el Gobierno Central cumpla con el plan de cercanías

El consejero portavoz de Asturias, Guillermo Peláez, en rueda de prensa. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias, Guillermo Peláez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo reclamará "mayor capacidad de decisión" al Gobierno central en materia de movilidad ferroviaria una vez que se cumpla con las inversiones del plan de cercanías.

En unas declaraciones remitidas a los medios, el portavoz del Ejecutivo asturiano ha señalado que el Principado quiere "tener mayor capacidad de decisión" sobre aspectos como los horarios o la ampliación de la red de cercanías, aunque ha reconocido la necesidad de que el Gobierno cumpla antes con el plan de cercanías y los 1.500 millones de euros de inversión previstos.

"Cuando se cumpla el plan de cercanías y todas esas inversiones comprometidas, evidentemente el Gobierno del Principado quiere tener mayor capacidad de decisión", ha asegurado, mencionando el soterramiento de las vías de Langreo y la línea Laviana-Gijón.

Por otro lado, y en referencia a la interlocución con el Ministerio de Transportes, Peláez ha negado que exista un "bloqueo", sino que lo que ocurre es "que se han enfriado las conversaciones". No siempre estamos de acuerdo y eso genera fricciones", ha reconocido.