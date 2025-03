Asturias reducirá las listas de espera en Dependencia con 36 incorporaciones a equipos de valoración

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, se ha comprometido este miércoles a reducir las listas de espera en Dependencia con la incorporación de 36 profesionales a los equipos de valoración.

Asimismo, Barbón ha avanzado que se implementarán aplicaciones tecnológicas durante su respuesta a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que le preguntó "¿cuáles son sus planes para mejorar el modelo de cuidados en Asturies?".

El jefe del Ejecutivo autonómico también se ha referido a la aprobación de la estrategia contra la soledad no deseada para garantizar, además, "la estabilidad financiera de los ayuntamientos".

Por su parte, Tomé ha lamentado que, "en lugar de un verdadero gran pacto" por los derechos sociales y por los cuidados, existen "serias deficiencias en distintos ámbitos" por lo que urgen al Principado a "buscar soluciones reales", haciendo referencia a la necesidad de potenciar el servicio de atención a domicilio, mejorar las condiciones laborales del personal y de corregir carencias y demoras en la atención a personas vulnerables, tanto menores como mayores o personas con discapacidad.

La diputada también ha hecho mención expresa a los problemas de desabastecimiento de productos básicos en centros de menores que han sido denunciados por el Comité de Empresa de Derechos Sociales y Bienestar.

"Sobre el tema de los centros de menores, aún reconociendo que puede haber situaciones que evidentemente no son las que nosotros preferimos, yo creo que no se puede generalizar ni generar alarma social porque yo tengo informes de todo y no es tal como se pinta. Es decir, que haya unos armarios rotos en un sitio no significa que estén todos los armarios rotos de todos los centros de menores. Y eso lo tengo que decir claramente porque yo no me oculto al dar la verdad de los hechos y lo puedo demostrar", ha replicado el presidente.

Barbón, asimismo, ha defendido que el presupuesto cuenta con incrementos sustanciales respecto a los presupuestos anteriores, reiterando el compromiso de su gobierno para mejorar la gestión. "Vamos a cumplir todo lo que hemos pactado con usted en los presupuestos", le ha asegurado a Tomé.