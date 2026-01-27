Asturias reforzará en 2026 la estrategia de trasplantes del HUCA

La subdirectora del HUCA, Patricia Barrio presenta la estrategia de trasplantes acompañada por jefes de servicio y del coordinador de trasplantes, Iván Astola. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno asturiano va a reforzar en 2026 la estrategia de trasplantes del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con el triple objetivo de mejorar la calidad de los resultados clínicos, aumentar la eficiencia de los procesos y garantizar la equidad en el acceso a este tipo de intervenciones de alta complejidad.

Según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, Asturias fue la tercera comunidad española con más donantes, un 64,4%. Además, el HUCA registró el mayor número de donantes en muerte encefálica a nivel nacional y logró un aumento de la donación del 16% respecto a 2024.

Con el fin de incrementar esta actividad, Asturias afronta este año una planificación orientada a "consolidar los buenos resultados y avanzar en aquellas áreas con mayor margen de mejora, en un contexto de creciente complejidad clínica y demanda asistencial", según ha indicado la consejería en nota de prensa.

La estrategia plantea fortalecer la detección precoz de potenciales donantes en las áreas de críticos de la red asistencial del Servicio de Salud del Principado (Sespa), así como "robustecer" los circuitos de coordinación y la atención a las familias.

También se explorarán nuevas vías y criterios para incrementar la disponibilidad de órganos, tanto en las unidades de críticos como fuera. El objetivo pasa por reducir al mínimo la pérdida de donantes por causas organizativas, mediante procesos "homogéneos, ágiles y de calidad en toda Asturias".

FOMENTO DEL TRASPLANTE DE DONANTE VIVO

El refuerzo del trasplante renal de donante vivo es otra de las prioridades. Esta opción ofrece resultados "más positivos a largo plazo y mayor calidad de vida para las personas trasplantadas".

Salud apuesta por integrar esta alternativa de forma sistemática en la atención a las personas con enfermedad renal avanzada. Al mismo tiempo, fortalecerá la participación del HUCA en programas de trasplante cruzado y en cadena, en coordinación con la Organización Nacional de Trasplantes.

En programas como el trasplante cardiaco, la estrategia pasa por mantener o incrementar la actividad sin comprometer los resultados clínicos. La prioridad seguirá siendo garantizar resultados equiparables a los de los principales centros de referencia nacionales.

Por otro lado, la donación en muerte encefálica sigue siendo un "pilar fundamental" del sistema de trasplantes. En este ámbito, el Principado intentará mantener tasas elevadas de donación y optimizar el manejo clínico de las personas donantes, con el objetivo de maximizar el número de órganos válidos.