Asturias refuerza sus políticas de memoria democrática y digitalizará archivos militares del Ferrol

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, interviene en el acto institucional del Día de la Memoria Democrática del Principado de Asturias que hoy se ha celebrado en la casa de cultura de Arriondas - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias firmará un convenio con el Ministerio de Defensa para digitalizar el fondo del Archivo Militar del Ferrol, una medida muy demandada por entidades memorialistas. Así lo ha explicado este martes el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, durante el acto institucional del Día de la Memoria Democrática.

Para zapico, estos archivos equivalen a "la Capilla Sixtina" de la documentación memorialista. En su opinión, esta digitalización permitirá a los asturianos acceder a información sobre familiares con causas abiertas, "avanzando en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación". El consejero prevé que se lleve a cabo en el próximo Consejo de Gobierno.

Zapico, además, ha informado de la constitución del Instituto de Memoria Democrática y del Comité Técnico, y ha anunciado que el 16 de octubre, va a convocar la constitución del Consejo de la Memoria Democrática, un espacio que considera "de diálogo, propuesta y rendición de cuentas" para estas políticas.