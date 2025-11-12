Asturias refuerza el transporte público entre Villaviciosa, Oviedo y Gijón por alta demanda

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias mejora la oferta de transporte público para conectar Villaviciosa con Oviedo y Gijón. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) refuerza y ajusta sus operativas para cubrir la alta demanda de viajeros, especialmente en ciertas franjas horarias. Actualmente, 3.607 vecinos y vecinas de Villaviciosa (el 23,5% de la población del concejo) se benefician ya de las ventajas de la tarjeta CONECTA, que permite viajar por toda Asturias en transporte público, sin límite, por un máximo de 30 euros al mes.

Así, a partir del próximo lunes en la ruta Gijón-Villaviciosa se contará con un vehículo extra en el servicio directo de las 14.30 horas y se adelantará la salida de la expedición que va por El Gobernador a las 14.15 horas, a partir del próximo día 24 de noviembre. Estos cambios afectan a la parrilla de horarios en los días laborables, tal y como ha detallado el Principado en una nota de prensa.

En el caso de la conexión con Oviedo existe un alto pico de demanda los viernes a primera hora de la tarde. Por ello, y a partir este viernes, día 14 de noviembre, cada quinto día de la semana en periodo lectivo se habilitarán vehículos de refuerzo en las rutas que parten desde Villaviciosa a las 16.00 y 18.00 horas y en la que sale de la capital a las 17.00 horas.

El Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Villaviciosa trabajan conjuntamente en la mejora continuada del transporte público. En los últimos dos años, la oferta de conexiones se ha visto ampliada en 40 nuevos servicios adscritos a las diferentes rutas que CTA opera en el concejo.

Entre ellos se encuentran servicios de búho y de lanzaderas alta velocidad. Estas permiten a los viajeros llegar directamente a la estación de Renfe de Oviedo para conectar con los dos primeros trenes de alta velocidad de la mañana.

NUEVA FRECUENCIA OVIEDO-GIJÓN

Dentro de las mejoras constantes que el Gobierno de Asturias efectúa para fomentar una movilidad más sostenible y el uso del transporte público a través de la plataforma Conecta, el CTA pondrá también en marcha desde el lunes 17 de noviembre un nuevo servicio entre Oviedo y Gijón a las 06.45 horas.

La alta demanda de viajeros a primera hora de la mañana justifica esta nueva frecuencia para cubrir el hueco existente hasta ahora entre las 6.30 y las 7.00 horas en días laborables.