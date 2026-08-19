Asturias registra 433 nacimientos en junio

Archivo - Maternidad - Europa Press - Archivo

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registró 433 nacimientos en junio de 2026, según datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los primeros seis meses de 2026 se ha registrado un total de 2.289 nacimientos en la comunidad, un 2,13% más que en el mismo periodo de 2025.

De estos 433 nacimientos de junio, 154 son de madres en la franja de 30 a 34 años; 131 de madres de 35 a 39 años; y 64 de madres de 25 a 29 años. Por su parte, 45 son de madres entre 40 y 44 años; y 3 de 45 a 49 años.

En las franjas más jóvenes constan 29 nacimientos de madres de entre 20 y 24 años; 7 de madres de 15 a 19 años y ninguno entre las menores de 15 años. De los nacidos en el Principado en el sexto mes del año, un total de 220 son mujeres y el resto, 213, hombres.