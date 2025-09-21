Asturias registra riesgo moderado de incendios en trece concejos

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias mantiene este domingo un riesgo de incendios en nivel moderado en Castropol, Coaña, El Franco, Navia, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Valdés, Vegadeo y Villanueva de Oscos.

Según ha informado el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), el resto de la región registra un nivel bajo de riesgo de incendios.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.