Asturias registra su segundo abril más cálido desde 1961 y un 78% menos de lluvia, según Aemet

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OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El mes de abril de 2026 ha sido muy cálido y muy seco en Asturias, con una temperatura media de 13,2 grados, 3 grados por encima de la media del periodo 1991-2020, según el resumen climatológico difundido este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata del segundo mes de abril más cálido desde 1961.

En cuanto a las precipitaciones, se recogieron 24,4 litros por metro cuadrado, un 78% menos de lo habitual para este mes, cuya media se sitúa en 113,4 litros. Con estos datos, abril se convierte en el tercer mes de abril más seco de la serie histórica.

Las temperaturas máximas alcanzaron una media de 18,2 grados, 3,2 por encima de lo normal, mientras que las mínimas se situaron en 8,1 grados, 2,7 más que el promedio. Durante el episodio cálido de comienzos de mes, entre los días 4 y 10, se superaron los 30 grados en varias localidades del centro de la región.

INESTABILIDAD CLIMÁTICA EN ASTURIAS

El comportamiento del mes estuvo marcado por la influencia de borrascas al oeste peninsular, que favorecieron vientos del sur y el ascenso térmico. Solo los días 2, 11, 12 y 13 registraron temperaturas por debajo de lo habitual, coincidiendo con el paso de un frente frío.

En la última semana se produjeron situaciones de inestabilidad con chubascos y tormentas, aunque de carácter puntual. En total, se contabilizaron 3.193 descargas eléctricas, con picos destacados los días 7, con 1.161, y 27, con 937.

El año hidrológico, que abarca desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, presenta hasta el momento un carácter muy seco, con 699,1 litros por metro cuadrado acumulados, un 24% menos de lo normal.

Entre los valores extremos, destacan temperaturas máximas de hasta 30,8 grados en Amieva y Mieres el día 6, y mínimas de hasta -5,7 grados en Vega de Urriellu el día 12. En cuanto al viento, se registraron rachas de hasta 101 kilómetros por hora también en Vega de Urriellu el día 7.