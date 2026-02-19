Asturias registró en diciembre un superávit comercial de 139 millones

Archivo - Puerto del Musel en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de mercancías del Principado de Asturias en diciembre aumentaron un 34,9% interanual, alcanzando los 487,3 millones de euros. En comparación con el mes de noviembre, aumentaron un 28,7%.

Por su parte, lasas importaciones ascendieron a 347,6 millones de euros, disminuyendo un 23,2% interanual, y experimentaron una disminución del 22,9% respecto a noviembre.

El Principado registró un superávit comercial en diciembre de 2025 de 139,7 millones de euros, contrastando con el déficit de 91,3 millones de euros registrado en el mismo mes del año anterior (datos provisionales).

La tasa de cobertura se situó en el 140,2%. El saldo no energético alcanzó un superávit de 186,7 millones de euros frente al superávit de 25,2 millones de euros en diciembre de 2024 (datos provisionales) y se alcanzó un déficit energético de 47 millones de euros frente a los de 116,5 millones de euros en el mismo mes del año anterior, según una nota de la Dirección Territorial de Comercio en Asturias.

Las exportaciones aumentaron en 11 comunidades autónomas. Las comunidades que registraron un mayor incremento interanual de las exportaciones en diciembre fueron Extremadura (39,7%), Principado de Asturias (34,9%) y Canarias (19,8%).

Por otro lado, los mayores descensos interanuales se registraron en la Comunidad Foral de Navarra (-17,2%), Illes Balears (-13,7%) y La Rioja (-9,2%).