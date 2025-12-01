Asturias registró el pasado año 66 nuevos casos de VIH que confirman la tendencia a la baja de las dos últimas décadas

Día contra el Sida. - PRINCIPADO

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asturias registró el pasado año 66 nuevos casos de VIH, el 78,8% en varones y el 21,2% en mujeres. Estas cifras confirman la tendencia a la baja de las dos últimas décadas, con fluctuaciones anuales puntuales desde el pico registrado en 2008, con 122 casos.

Destaca el Principado que sin embargo, muchos positivos podrían evitarse con medidas básicas de prevención, como el uso del preservativo, clave para personas que realicen prácticas de riesgo, o el empleo de la profilaxis pre exposición, un medicamento contra el VIH que se toma para reducir las posibilidades de contraer la infección.

Al analizar la evolución por sexo, se observa que la tendencia descendente ha sido más acusada en hombres que en mujeres, aunque los varones siguen copando cada año la gran mayoría de los casos.

La Consejería de Salud recuerda la importancia de realizar pruebas rápidas para detectar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) con el objetivo de evitar los diagnósticos tardíos, que en 2024 supusieron la mitad de los 66 nuevos casos detectados. La tasa anual de nuevos diagnósticos se sitúa en 6,56 casos por cien mil habitantes, ligeramente por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud (SNS), que alcanza los 6,95.

La vía de transmisión predominante continúa siendo la sexual, que supone el 93,9% de los nuevos diagnósticos. De ellos, el 59,1% afectan a hombres que mantienen relaciones homosexuales. Además, el 34,8% de los contagios se producen por relaciones heterosexuales, la vía mayoritaria en la franja de 30 a 34 años, y el 1,5% por el uso de drogas inyectables.

Por edades, el 25,8% de los nuevos casos afectan a personas de más de 50 años. La tasa específica por edad más alta se produjo en el grupo de 25 a 29 años, con un 18,2%.

Respecto a la nacionalidad, el 62,19% de los nuevos casos se han detectado en personas españolas. El segundo grupo más numeroso (33,3%) es el de origen latinoamericano.

Por otro lado, la mitad de los diagnósticos de VIH de 2024 se realizaron de modo tardío, lo que implica un peor pronóstico. Además, el 28,1% de los casos ya estaban en estadios avanzados de enfermedad.