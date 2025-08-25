Asturias regula la nueva FP y avanza en la incorporación del asturiano y eonaviego al sistema educativo

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes tres nuevos decretos dirigidos a mejorar la calidad del sistema educativo. Uno de ellos desarrolla el currículo de la nueva Formación Profesional (FP) en línea con la Ley Orgánica 3/2022, mientras que los otros dos permitirán introducir las lenguas propias, asturiano y eonaviego, en el segundo ciclo de Educación Infantil y en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

En materia de FP, el decreto aprobado regula el currículo de todas las ofertas formativas implantadas en la comunidad, incluidas aquellas diseñadas específicamente para Asturias, como Inglés complementario, La sidra y su servicio, Profundización en digitalización y Profundización en competencias personales. La norma contempla también la posibilidad de que los centros incorporen módulos optativos propios, y establece las tablas horarias para cada ciclo formativo, además de crear un catálogo autonómico de la oferta de FP, que se mantendrá actualizado de forma continua.

Este decreto es el primero de los dos previstos para desplegar la ley estatal en el ámbito autonómico. El segundo, aún en tramitación, regulará la ordenación de las enseñanzas y la evaluación del alumnado en la FP asturiana.

Por otro lado, el Ejecutivo ha dado luz verde a la modificación del decreto que regula el segundo ciclo de Educación Infantil para permitir la incorporación voluntaria del asturiano o eonaviego, previa solicitud de las familias. El nuevo programa, que comenzará en el próximo curso, será impartido en sesiones de entre 30 y 45 minutos, con una carga lectiva de entre tres y cuatro horas semanales, según los recursos disponibles en cada centro. El alumnado que no participe en esta oferta realizará actividades similares en castellano.

En paralelo, también se ha aprobado la modificación del decreto que regula las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) para incorporar el asturiano como lengua de estudio, con un modelo adaptado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La implantación será progresiva y dependerá de la disponibilidad presupuestaria y organizativa de cada centro.

En el primer año se ofrecerán los niveles A1, A2, B1 y C1, y en el segundo se sumará el nivel B2, manteniéndose el resto. El eonaviego también está previsto para futuras convocatorias, una vez se complete la normativa necesaria para su certificación oficial.