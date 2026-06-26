Asturias reivindica el programa Leader en un encuentro estatal sobre desarrollo rural - READER

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) ha reivindicado el papel del programa Leader como herramienta estratégica para el desarrollo rural durante su participación en la jornada 'Somos LEADERs. Conectando el futuro real', celebrada en Jerez de la Frontera y organizada por la Red PAC y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Según ha informado la entidad, el encuentro ha reunido a administraciones, redes autonómicas y grupos de desarrollo rural en un momento en el que se debate el nuevo periodo de programación de los fondos europeos más allá de 2028. Reader ha advertido de que las primeras propuestas comprometen la financiación destinada al desarrollo rural.

La red asturiana ha destacado además que Asturias ha vuelto a ser presentada como ejemplo por destinar el 25% de su presupuesto de desarrollo rural al programa Leader, frente a una media estatal del 8% y el mínimo del 5% exigido por la Unión Europea.