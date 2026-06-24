Asturias rompe la barrera de los 40°C: Camuño y Panizales marcan el récord en un día de calor histórico

Termómetro de Cangas del Narcea marcando 41 grados en la jornada del martes 23 de junio de 2026 - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Camuño, en Salas, registró este martes la temperatura más alta del Principado de Asturias, al alcanzar los 40,3 grados a las 15.50 horas, según el resumen de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Panizales, en Amieva, también superó los 40 grados en la jornada de ayer, marcada por la ola de calor que está afectando a prácticamente toda España.

Junto a Camuño y Panizales, los termómetros se quedaron a las puertas de los 40 grados en Mieres-Baiña, Ronzón (Lena) y Cabrales, donde el mercurio alcanzó 39,8 y 39,4 grados.

A primera hora de este miércoles los termómetros ya alcanzan los 31 grados en Oneta (Villayón). En Felechosa (Aller) y Cabrales se encuentran en 29 grados y en San Antolín (Ibias) y Sotres, la temperatura se ha elevado hasta los 28 grados.

Al igual que el martes, el suroccidente asturiano, la Cordillera y Picos de Europa y la montaña central y valles mineros están este miércoles en aviso naranja por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 39 grados en varios puntos de la región. Se esperan asimismo tormentas en el suroccidente. El litoral oriental, por su parte, se encuentra en aviso amarillo por altas temperaturas que pueden llegar a los 34 grados.

En cuanto a las temperaturas máximas en la jornada de este miércoles, Langreo y Cangas del Narcea registrarán 38 grados. Oviedo alcanzará los 36 grados y en Gijón se quedarán en 34. Avilés registrará una máxima de 32 y Llanes 31, mientras que Navia registrará 30 grados de máxima.