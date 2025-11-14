Asturias saca a licitación vuelos directos con diez ciudades europeas

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha sacado a licitación conexiones aéreas con diez ciudades europeas hasta 2028, con el objetivo de "intensificar la promoción internacional de Asturias". El nuevo concurso pretende consolidar la difusión turística en Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán, Dublín, Ámsterdam y como mínimo con una de estas tres ciudades italianas: Venecia, Bolonia o Florencia.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la inversión máxima anual alcanzará los 3 millones de euros para impulsar la desestacionalización y favorecer la llegada de más visitantes del extranjero. La valoración de ofertas premiará que las rutas se realicen con los principales aeropuertos de referencia y que desde ellos se ofrezcan conexiones hacia terceros destinos en un único billete.

Las rutas de esta 'Estrategia de Conectividad Aérea' deberán estar operativas en la temporada de verano de 2026 y se prologarán, como mínimo, hasta el último domingo de marzo de 2028, coincidiendo con el final de la temporada de vuelos de invierno.

Las condiciones del concurso establecen que al menos ocho de los diez destinos (Londres, París, Bruselas, Lisboa, Oporto, Roma, Milán y la alternativa entre Venecia, Bolonia o Florencia) deberán contar con una operativa de vuelos estable durante todas las semanas del año.

AEROPUERTOS PRINCIPALES Y VUELOS EN CONEXIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de dos años, prorrogables hasta un máximo de cinco, para cada uno de los destinos en los que se prevé una operativa anual. En el caso de la región de Ámsterdam, será de un año, prorrogable hasta un máximo de cinco. El contrato para la promoción en Dublín estará en vigor doce meses.

Además de las acciones de marketing y promoción y de las frecuencias y plazas ofertadas, los criterios de valoración incluyen otros factores, como que las conexiones se establezcan con los principales aeropuertos de las áreas de influencia, es decir, aquellos que cuentan con mejores infraestructuras, mayor volumen de pasajeros y una oferta más amplia de conexiones con terceros países en Europa y el mundo.

También se valorará que las aerolíneas que operen las rutas a estos aeropuertos principales permitan conectar con vuelos a terceros destinos con facturación directa desde/hacia Asturias, en un único billete, y a través de una sola escala.

CONDICIONES OPERATIVAS MÍNIMAS POR LÍNEA

Londres: Se establece una operativa mínima de 120 frecuencias durante la temporada de verano y 88 en la de invierno. Adicionalmente, se valorará que los aeropuertos de destino sean Heathrow y Gatwick, así como la conexión de vuelos a través de estos destinos.

París: La operativa mínima para la temporada de verano de 2026 será de 90 frecuencias y en la de 2027 se elevará a 120. En el caso de las temporadas de invierno, se fija un mínimo de 66 frecuencias. Se valorará adicionalmente que las aerolíneas puedan conectar vuelos con origen/destino Asturias a través de los aeropuertos de Orly o Charles de Gaulle.

Bruselas: La operativa mínima se establece en 90 frecuencias durante la temporada de verano y en 44 en las de invierno. Se valorará adicionalmente que el aeropuerto de destino sea Bruselas Zaventem, el más cercano a la capital, y la posibilidad de conectar vuelos en un solo billete.

Lisboa: Se establecen un mínimo de 90 frecuencias en la temporada de verano y 66 en la de invierno. También se valora la conexión de vuelos a/desde terceros destinos.

Oporto: Se establece un mínimo de 60 frecuencias en temporada de verano y 44 en la de invierno.

Roma: La operativa mínima en temporada de verano será de 90 frecuencias y de 44 en la de invierno. Se valorará que el aeropuerto de destino sea Fiumicino y la posibilidad de la conectar vuelos desde dicha terminal.

Milán: La operativa mínima de fija en 60 frecuencias en la temporada de verano y en 44 en la de invierno.

Venecia/Bolonia/Florencia: Se deberá ofertar al menos uno de los tres destinos con un mínimo de 12 frecuencias durante la temporada de verano de 2026, que pasarán a 60 en 2027. En las temporadas de invierno habrá al menos 44 frecuencias.

Dublín: Se contempla una operativa mínima de 40 frecuencias en la temporada de verano de 2026.

Ámsterdam: Se contempla una operativa mínima de 90 frecuencias en la temporada de verano de 2026. Se valorará que el aeropuerto de destino sea el de Ámsterdam Schiphol frente al de Rotterdam y la posibilidad de la conectar vuelos desde el principal aeropuerto de la región.