Asturias, segunda autonomía con más horas extra no pagadas en Educación, según CCOO

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias ha denunciado este miércoles que el sector educativo es el que más horas extra no pagadas acumula, con Asturias como la segunda autonomía con este problema.

CCOO de Enseñanza ha analizado el informe estatal elaborado por el Gabinete Económico de CCOO a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al año 2025. En el caso concreto del profesorado, los datos son "especialmente preocupantes" para el sindicato.

Los datos reflejan que uno de cada 20 docentes, el 4,9%, trabaja habitualmente más horas de las pactadas "sin recibir ni un euro ni un descanso compensatorio". "Desde CCOO exigimos la adopción de medidas urgentes contra los riesgos psicosociales derivados de los excesos de jornada. El estrés, la ansiedad, el síndrome de estar quemado (burnout) y otros trastornos de salud mental son consecuencias directas de una carga de trabajo que desborda los límites legales y que, en la enseñanza, se realiza de manera gratuita", han indicado.

El sindicato recuerda que, aunque existe normativa que obliga al registro diario de la jornada, su incumplimiento "sigue siendo generalizado", especialmente en sectores como el educativo, donde las tareas de preparación de clases, corrección de exámenes, reuniones y atención a familias se prolongan "mucho más allá del horario lectivo sin que exista un control efectivo ni una compensación justa".

Así las cosas, CCOO insta a la Inspección de Trabajo y a las administraciones educativas a "intensificar la vigilancia y a desarrollar cuanto antes medidas de control horario efectivas en el ámbito educativo".