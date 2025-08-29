Asturias, con seis fuegos y ninguno activo, rebaja el nivel de emergencia por incendios forestales

Una persona junto a la zona quemada por el fuego, a 28 de agosto de 2025, en Villamayor, San Antolín de Ibias, Asturias (España). - Carlos Castro - Europa Press

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha rebajado el nivel de emergencia por incendios forestales y regresa a la fase de Situación 1 del Plan Infopa tras constatar la evolución favorable de los focos activos en la región, según informó el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, tras la reunión del Cecopi celebrada a las 10.47 horas .

Actualmente, permanecen seis incendios forestales en Asturias, ninguno activo, con dos estabilizados -Ibias y Genestoso, Cangas del Narcea- y cuatro controlados -Cabrales, Tineo, Degaña y Somiedo-. En Ibias, los trabajos continúan en el perímetro y los cortafuegos, con la intervención de Bomberos de Asturias, tres bulldozer y dos retroarañas, además de dos helicópteros. La favorable evolución ha permitido iniciar la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) .

En Genestoso, Cangas del Narcea, se realizan labores de remate y liquidación de la Braña de Xunqueras, con presencia de Bomberos, una empresa forestal y un helicóptero. El Puesto de Mando Avanzado permanece en San Antolín de Ibias .

Respecto a los incendios controlados, en Camarmeña (Cabrales), la Guardería de Medio Natural mantiene la supervisión y mañana sábado abrirá un tramo de 3 kilómetros de la Ruta del Cares, con personal informando sobre seguridad y revisión continua de rocas. Los focos en Tuña/Merillés (Tineo), Valdeprado (Degaña) y Caunedo/Gúa (Somiedo) están pendientes de revisión y seguimiento, sin reactivación de humos.