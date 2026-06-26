Asturias supera los 400.000 afiliados a la Seguridad Social en la primera quincena de junio

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OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha superado en la primera quincena de junio la barrera de los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, con lo que ha alcanzado uno de los hitos fijados para este año en materia laboral. La comunidad ha registrado una media de 401.327 cotizantes entre el 1 y el 15 de junio.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, este avance ha permitido cumplir "uno de los principales objetivos que el presidente del Principado, Adrián Barbón, se había marcado para este año": superar los 400.000 ocupados. "Este reto formaba parte de un doble compromiso, junto a la reducción del paro por debajo de las 50.000 personas, un umbral que ya se había alcanzado en mayo", añaden en la misma nota de prensa.

Los datos divulgados por el Ministerio de Seguridad Social indican que la afiliación ya había rozado este nivel el mes pasado, cuando se situó en 399.421 cotizantes, y las previsiones apuntaban a que la evolución habitual de los meses centrales del año permitiría seguir avanzando. Las cifras actuales confirman esa tendencia y sitúan a Asturias por encima de los 400.000 afiliados en términos medios.

Asturias no superaba este nivel de afiliación desde 2008, cuando se alcanzaron los máximos de la serie antes de la crisis financiera, lo que refuerza la relevancia del dato actual y lo sitúa en niveles previos a los de la Gran Recesión. En términos absolutos, la afiliación ha alcanzado los 403.853 cotizantes a 15 de junio.

La evolución del mercado laboral mantiene de este modo un comportamiento favorable, con un crecimiento sostenido del empleo que ha permitido avanzar en los objetivos fijados para este año y afianzar un nivel elevado de ocupación en la comunidad.