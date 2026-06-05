'Asturias al Tren' tacha de "absoluto desastre" el retraso de los nuevos trenes y ve una "burla" para los usuarios

Archivo - Estación de tren en Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Asturias al Tren' ha calificado de "absoluto desastre" el retraso en la puesta en servicio de nuevas unidades en la red de Cercanías en Asturias y ha criticado que no estén operativas hasta 2028, una situación que considera "inasumible" y una "burla" para los usuarios del ferrocarril.

En un comunicado, el colectivo ha instado al Gobierno del Principado a "elevar la presión hacia Madrid" y ha mostrado su preocupación por lo que define como "conformismo político" por parte de PSOE e IU.

La asociación sostiene que el principal problema de las Cercanías en Asturias es la falta de trenes y maquinistas, tanto en la red de ancho ibérico como en la de ancho métrico. En el primer caso, apunta que la escasez de servicios semidirectos no responde a limitaciones de infraestructura -que cuenta con un 54% de vías duplicadas- sino a la falta de recursos, mientras que en el ancho métrico esta situación se agrava por disponer solo de un 10% de duplicación de vías.

Para revertir esta situación, 'Asturias al Tren' plantea dos medidas concretas. Por un lado, propone instalar una nueva versión del sistema Asfa-Digital en los trenes de FEVE, lo que permitiría reducir de forma significativa los tiempos de viaje, actualmente penalizados entre un 25% y un 30% respecto a versiones anteriores.

Por otro, aboga por una reconfiguración de las mallas horarias en varias líneas, especialmente en los corredores Gijón-Avilés-Cudillero y Oviedo-Grado-Pravia-San Esteban, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio y adaptarlo a la demanda real.

En relación con esta última línea, la asociación advierte de que la finalización en 2027 de la Obligación de Servicio Público (OSP) para líneas deficitarias podría suponer el recorte del trazado más allá de Trubia si no se adoptan medidas. Según indica, ya ha trasladado esta preocupación a los alcaldes del Bajo Nalón, que han urgido a Renfe, Adif y al Principado a acometer una reforma horaria que permita atraer viajeros.

Asimismo, plantea modificar la frecuencia en la línea Gijón-Cudillero, sustituyendo los actuales servicios Gijón-Avilés cada 30 minutos por conexiones Gijón-Avilés-Piedras Blancas cada 45 minutos, con menos paradas intermedias, y manteniendo una frecuencia de dos horas hasta Cudillero.

'Asturias al Tren' defiende que estas propuestas permitirían optimizar los recursos disponibles y mejorar la fiabilidad del servicio, frente a un sistema que, a su juicio, mantiene frecuencias que "casi ningún día se cumplen".