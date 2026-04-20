Asturies Antitaurina urge al Parlamento asturiano a "proteger a los menores de la violencia de la tauromaquia"

Archivo - Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación Asturies Antitaurina ha emitido este lunes una nota de prensa en la que insta a los miembros de la ponencia de la Junta General del Principado que se encarga de la reforma de la ley de espectáculos públicos que cumplan con el mandato de Naciones Unidas y "protejan a la infancia de la violencia de los espectáculos taurinos".

"Queremos que en Asturias los menores estén protegidos de la violencia de la tauromaquia, tal y como ha recomendado reiteradamente el Comité de Derechos del Niño de la ONU", ha dicho la presidenta de la asociación, Medea López.

"Les queremos recordar a los miembros de la Junta que una medida similar se pretende llevar a cabo a nivel nacional desde el Ministerio de Juventud e Infancia, donde la Ministra afirmó que prohibirá que niñas, niños y adolescentes, puedan participar o ir a eventos en los que se ejerza violencia contra los animales, como las corridas de toros", apunta López.

Desde Asturies Antitaurina consideran que debe prevalecer el "interés superior" del menor sobre cualquier otro supuesto derecho, libertad o principio". Recuerdan que ya en el año 2018 la ONU incluyó por primera vez la tauromaquia entre "sus principales motivos de preocupación relacionados con la violencia contra la infancia, recomendando a España prohibir la asistencia y participación de menores de 18 años en espectáculos taurinos".