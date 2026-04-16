Asturies pola Paz convoca una manifestación con el lema 'Non a la guerra' este sábado en Oviedo

Cartel de la manifestación - ASTURIES POLA PAZ

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Asturies pola Paz, formada por más de medio centenar de asociaciones asturianas de carácter pacifista, ecologista, político, sindical y juvenil ha presentado en Oviedo la manifestación 'Non a la guerra', que se celebrará este sábado 18 de abril en la capital asturiana.

La iniciativa busca movilizar a la ciudadanía asturiana "contra el auge belicista, el imperialismo y conflictos como el de Oriente Medio, con especial atención al genocidio en Gaza, entre otras cuestiones". La movilización partirá a las 18.00 horas de la estación de Renfe.

En la presentación, realizada en la sede del Conseyu de la Mocedá d'Asturies, en Oviedo, han participado representantes de diversas organizaciones, entre ellos Claudia Lera, presidenta del CMP; José Manuel Zapico, Secretario General de CCOO; y Alba Nogueiro García, vocal del colectivo internacionalista Soldepaz Pachakuti.