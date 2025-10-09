Asume dos años de cárcel por agredir sexualmente a una joven en estado de embriaguez que se quedó dormida en su casa

OVIEDO/GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un gijonés procesado por agredir sexualmente a una joven en estado de embriaguez que se quedó dormida en su casa asumió este jueves una condena de dos años de prisión, entre otras penas y medidas, con la conformidad de la Fiscalía de Área de Gijón y la acusación particular.

La vista oral estaba señalada para este jueves en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón.

Según admitió el condendo, el 16 de agosto de 2021, la víctima, nacida en 1998, salió por Gijón con varios amigos y amigas, hasta que llegó un momento en que se quedó a solas con el procesado, con el que bebió bebidas alcohólicas y con el que se besó en uno de los establecimientos en los que estuvieron.

En un momento dado se desplazaron al domicilio de él, en Gijón, en el que la joven, ya en estado de embriaguez, comenzó a encontrarse mal, llegando a vomitar. El procesado la acostó en una cama y, cuando la víctima se quedó dormida, mantuvo relaciones sexuales con ella.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de agresión sexual. Concurre la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que abonó parte de la responsabilidad civil con anterioridad a la celebración de la vista oral. Tras reconocer los hechos, el procesado aceptó una condena de 2 años de prisión, prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 10 años; inhabilitación especial para el desarrollo de cualquier actividad u oficio, sean o no remunerados, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante un tiempo superior a 7 años; y 7 años de libertad vigilada. En concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la joven con 7.000 euros y al centro sanitario donde fue atendida por los gastos médicos causados, más los intereses legales correspondientes.