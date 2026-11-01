El Ateneo Obrero de Gijón organiza una conferencia sobre la historia y los efectos de las vacunas - ATENEO OBRERO DE GIJÓN

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo Obrero de Gijón celebrará el próximo martes, 3 de noviembre, la conferencia 'Vacuna viene de vaca', en la que el catedrático jubilado de Microbiología de la Universidad de Oviedo Juan Evaristo Suárez abordará la historia de las vacunas y su papel en la prevención y el control de enfermedades.

La charla, organizada por el Grupo de Ciencia del Ateneo, tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón de actos de la Escuela de Comercio, situado en la calle Tomás y Valiente, número 1.

La conferencia repasará los orígenes de la vacunación, con especial atención a la primera vacuna desarrollada para prevenir la viruela a partir de pústulas de vacas, origen de la denominación del término. También expondrá cómo las vacunas han contribuido a reducir la incidencia de enfermedades como el sarampión o las infecciones por Haemophilus influenzae.

Suárez abordará además el efecto preventivo y terapéutico de distintas vacunas, el calendario de vacunación español y otros posibles beneficios, como la protección frente a determinados tipos de cáncer mediante la vacuna del papiloma humano o la reducción de la resistencia a los antibióticos.