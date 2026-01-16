'Atra Bilis', 'Memoria de la nisal' y 'Sin embargo se mueve', optan a Mejor Espectáculo de los Premios Oh!

Archivo - Teatro Jovellanos - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras 'Atra Bilis', de SótanoB, 'Memoria de la nisal', de Cía. Adrián Conde, y 'Sin embargo se mueve', de Proyecto Piloto, optan a Mejor Espectáculo en la lista de finalistas de la decimoséptima edición de los Premios Oh! que organiza EscenAsturias.

La entrega de los galardones de las Artes Escénicas de Asturias tendrá lugar el próximo día 30, a las 20.00 horas, en el teatro Jovellanos.

Según una nota de prensa de EscenAsturias, los finalistas de los Premios Oh! a Mejor Espectáculo para la Infancia, que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte) son los siguientes: 'Dibújame una palabra', de Luz de Gas Teatro; 'El cocinero del Titanic', de Higiénico Papel Teatro; 'Kukka, el gran viaje', de Acar Teatro del Mundo; y 'Malaika', de La sonrisa del lagarto.

En el caso del premio a Mejor Dirección, los finalistas son: Adrián Conde y Gemma de Luis (Memoria de la nisal); Ana Vallés (Sin embargo se mueve); Mayra Fernández (Dibújame una palabra); y Sandro Cordero (Atra Bilis).

Respecto al galardón a Mejor Autoría, optan al mismo: Ana Vallés; Ernesto Is (Memoria de la nisal); Ici Díaz (Saudade); y Mayra Fernández (Dibújame una palabra).

Asimismo, los finalistas del galardón a Mejor Interpretación Masculina, son: Alfonso Rivera, por Celso en Artificial; Carlos Dávila, por Sebastián en El cocinero del Titanic; Fran Macías, por Bodegón Humano en Sin embargo se mueve; y Natxo Montero, por señor guante en la cabeza en Sin embargo se mueve.

Respecto al Premio a Mejor Interpretación Femenina, las finalistas son: Adriana Yáñez, por Aisha en Dibújame una palabra; Bea Canteli por Aurori en Atra Bilis; Cristina Lorenzo, por Nazaria en Atra Bilis; y Cristina Lorenzo, por Elisa en Memoria de la nisal.

En cuanto al galardón a Mejor Producción, los finalistas son: Cía. Adrián Conde (Memoria de la nisal); Mayra Fernández (Dibújame una palabra); Rebeca Tassis y Proyecto Piloto (Sin embargo se mueve); y Sandro Cordero, Begoña García y Concha Rodríguez (Atra Bilis).

Por su parte, los finales a Mejor Diseño de Iluminación son: Cristina Gómez Jiménez (Sin embargo se mueve); Félix Garma (Atra Bilis); Félix Garma (Memoria de la nisal); y Virginia Revilla y Francisco Pardo (Artificial).

En el caso de Mejor Espacio Sonoro / Música Original, al galardón optan: Héctor Braga (Tía Miseria); Lizardo Carvajal (Malaika); Mario Viñuela (Artificial); y Nacho Ortega (Dibújame una palabra).

Los finalistas a Mejor Escenografía son: Francisco Javier Rojo Cómez (Cué); Josune Cañas y Nuria Trabanco (El cocinero del Titanic); Manuel Pizarro (Desde la lona); Óscar Muñoz (La Caberna del Erebo), Óscar Vautherin y Adrián Conde (Memoria de la nisal).

Por su lado, : Azucena Rico optan al galardón de Mejor Indumentaria o Caracterización por tres obras: Atra Bilis; Dibújame una palabra; y Destroyando.

Las entradas para la gala de entrega de los Premios Oh! son gratuitas y estarán a disposición del público en las taquillas del teatro Jovellanos a partir del próximo día 29.

Desde la organización de los premios se ha destacado que para esta decimoséptima convocatoria han recibido más de 243 candidaturas de 24 espectáculos, presentadas por 23 compañías, lo que la convierte en la que más candidaturas ha recibido.