Atropello grave en Avilés: una mujer de 58 años queda atrapada bajo un coche en la rotonda de Los Canapés

Accidente de tráfico en Avilés. - SEPA

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 58 años ha resultado herida de consideración tras ser arrollada por un vehículo, en circunstancias que se desconocen, en la avenida de Santa Apolonia, en la rotonda de Los Canapes, en Avilés. La afectada fue evacuada al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) por politrauma de pronóstico grave.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada fue atendida en el lugar del accidente por el equipo médico de la UVI-móvil de Avilés. La mujer tuvo que ser excarcelada por efectivos de Bomberos del Servicicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque avilesino. Estaba atrapada por una mano. Tras asegurar el turismo los bomberos procedieron a elevarlo y liberar a la afectada.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 07.43 horas. En la llamada indicaban que habían atropellado a una persona y estaba atrapada bajo un coche.

Además de pasar el aviso al SAMU y movilizar a los bomberos, la Sala 112 del SEPA comunicó lo sucedido a la Policía Local de Avilés. Finalizada la intervención los bomberos regresaron a su base a las 08.28 horas.