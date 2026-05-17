El auditorio de Grado acogerá el martes el podcast 'Hestorias del mercáu' sobre patrimonio rural. - AYUNTAMIENTO DE GRADO

GRADO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El auditorio de Grado ha programado para el próximo martes, 19 de mayo, a las 11.30 horas, la celebración del podcast 'Hestorias del mercáu', una iniciativa en la que niños, niñas y jóvenes del concejo entrevistarán a diversas personas vinculadas a la historia, el mercado y la cultura local.

El programa, que estará conducido por la periodista Elena Plaza, constituye la actividad final del proyecto educativo ConCiencia Histórica. Este proyecto ha sido impulsado por el grupo LLABOR de la Universidad de Oviedo y la asociación Llabores, y tiene como objetivo acercar el patrimonio cultural al alumnado de los concejos del medio rural asturiano.

La actividad ha contado para su desarrollo con la financiación del Ayuntamiento de Grado, la Consejería de Cultura del Principado de Asturias y la Agencia Sekuens. Asimismo, la iniciativa ha recibido la colaboración de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER).

Según han confirmado los organizadores, la entrada para asistir al evento en el auditorio será libre hasta completar el aforo.