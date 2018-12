Autocares Hortal muestra su sorpresa y niega los incumplimientos de los que habla el Principado

Publicado 13/12/2018 18:38:09 CET

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa Autocares Hortal ha negado este jueves categóricamente incumplimiento alguno en los servicios que presta y por los que ha sido contratado por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA). "No es cierto que haya ningún incumplimiento, se están ha ciendo bien las cosas", han afirmado a Europa Press fuentes de la compañía, que han mostrado su sorpresa por las informaciones que han conocido a lo largo de la jornada.

La versión de la empresa choca con la que se ha dado hace horas por parte del Gobierno asturiano, que informó a través de una nota de prensa de que el Consorcio de Transportes de Asturias, presidido por el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, había decidido resolver los contratos con Autocares Hortal por esos supuestos incumplimientos.

Desde la empresa no entienden tal decisión y afirman que todo se está haciendo correctamente, añadiendo que no hay motivo alguno para resolver esos contratos. Tienen previsto reunirse con la Administración regional próximamente. No obstante, han asegurado que si ven perjudicados sus intereses ejercerán las acciones legales correspondientes.

En Autocares Hortal no ven lógico que hayan tenido que enterarse de algo así por la prensa y consideran que lo más ético sería que el CTA se hubiese puesto en contacto con ellos previamente. Están a la espera de que se les ofrezca algún tipo de explicación acerca de esas irregularidades que se les pretende imputar.

En cualquier caso, han señalado que una decisión tan drástica como anular los contratos, que es lo que han anunciado desde el Consorcio, supondría, en la práctica, la extinción de la empresa y de los trece contratos de trabajo, muchos de ellos de bastante antigüedad. Tampoco habría fondos para pagar acreedores.