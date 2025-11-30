Los autónomos asturianos cortan el centro de Oviedo para exigir "dignidad laboral"

Manifestación de autónomos por el centro de Oviedo - VOX ASTURIAS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una multitudinaria manifestación ha recorrido el centro de Oviedo para protestar por la "injusticia fiscal, la sobrecarga burocrática y la falta de protección social" que sufren los trabajadores por cuenta propia. Ha sido una de las movilizaciones que se han producido por toda España este domingo y en la que se ha reclamado "dignidad laboral" para el colectivo de autónomos.

La movilización ha partido a las 11.00 horas de la estación de Renfe, en la calle Uría de Oviedo y ha recorrido Calle Fruela, Calle de Jesús, Plaza de la Constitución (Plaza del Ayuntamiento), Calle Cimadevilla, Calle Rúa y Palza Alfonso II el Casto (Plaza de la Catedral), donde se ha leído un manifiesto.

La manifestación ha sido convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos como "parte de una oleada nacional que une a miles de emprendedores hartos de un sistema que les ahoga".

Así, los participantes en Oviedo han ido encabezados por una pancarta con el lema 'Autónomos asfixiados. ¡¡¡Basta ya!!!'. Han exhibido lemas como 'Por unas condiciones de trabajo dignas', 'Basta ya de abusos' o 'Sin autónomos España se hunde', al tiempo que se han quejado de los impuestos.