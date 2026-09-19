Las autoras Iria G. Parente y Selene M. Pascual presentan en Fnac Principado 'La muerte del tiempo'

OVIEDO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las escritoras Iria G. Parente y Selene M. Pascual presentarán este sábado, 19 de septiembre, su novela 'La muerte del tiempo', la entrega final de la trilogía juvenil de fantasía 'Time Keeper', en un encuentro con lectores en el Fórum Fnac Principado a las 18.00 horas.

El acto ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer los detalles de creación del universo de la saga, el desarrollo de los personajes y el proceso creativo tras este cierre de la trilogía, en una conversación planteada de forma libre de 'spoilers' para dar cabida a todo tipo de lectores.

Asimismo, la cita contará con actividades participativas dedicadas a la comunidad de seguidores de la obra, como la elección entre las tres facciones principales de la saga --Celestiales, Brujos y Necromantes--, concursos, juegos temáticos, un espacio fotográfico ambientado y una zona para compartir ilustraciones y 'fanarts'.

La jornada incluirá también una sesión de firma de ejemplares por parte de las autoras. La entrada al Fórum Fnac Principado será libre hasta completar el aforo del recinto.