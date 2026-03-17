La Autoridad Portuaria de Avilés aprueba su Plan Estratégico 2030-2040

Reunión de la Autoridad Portuaria de Avilés - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) ha aprobado este martes el Plan Estratégico de la entidad para el periodo 2025 a 2030, con visión a 2040. Según la Autoridad Portuaria se culmina así un proceso de análisis y formulación estratégica desarrollado a lo largo de los últimos meses.

El documento establece la hoja de ruta que orientará la actuación de la Autoridad Portuaria en los próximos años, definiendo prioridades estratégicas y líneas de trabajo dirigidas a reforzar el papel del puerto como motor de actividad económica y desarrollo territorial. Será presentado públicamente en una jornada que tendrá lugar el próximo mes de abril.

Se estructura en torno a tres líneas estratégicas centrales que agrupan los objetivos clave que guiarán la acción de la APA en el horizonte del nuevo Plan Estratégico 2030-2040: Crecimiento sostenible; Desarrollo y cohesión territorial; y Competitividad organizativa.

Como resultado del proceso de elaboración de su nuevo Plan Estratégico, el Puerto de Avilés afronta como desafíos estratégicos optimizar y ampliar la superficie portuaria; mejora de accesos y conectividad; suficiencia y mantenimiento de las infraestructuras; diversificación de los tráficos y acción comercial; resiliencia ante crisis y adaptación a la transición energética; ciberseguridad, digitalización e innovación; y despliegue efectivo del Plan Estratégico.

El Plan Estratégico 2030-2040 ha sido elaborado por la consultora Aporta Consultores Estratégicos S.L., bajo la coordinación de la jefa de Dominio Público de la Autoridad Portuaria, Estela Álvarez Campelo que este martes fue la encargada de presentar su contenido al Consejo de Administración.

Uno de los elementos más relevantes del proceso de elaboración del Plan -que arrancó a finales de abril de 2025- ha sido la participación de los distintos grupos de interés vinculados directa o indirectamente con la actividad portuaria. Este enfoque participativo ha permitido incorporar diferentes perspectivas y reforzar la legitimidad del documento.

En este contexto, durante la fase de diagnóstico se realizaron 38 entrevistas, tanto con personal de la Autoridad Portuaria como con representantes de empresas, instituciones y otros colectivos vinculados a la actividad del puerto. El proceso de reflexión estratégica se completó con la celebración de 6 talleres especializados, orientados tanto al análisis estratégico como al contraste de propuestas con la comunidad portuaria y el equipo de la APA.

Con su aprobación por parte del Consejo de Administración, el Plan Estratégico 2030- 2040 inicia ahora su fase de despliegue, que permitirá trasladar sus líneas de actuación a la planificación operativa de la entidad y establecer mecanismos de seguimiento para garantizar su correcto desarrollo.

OTROS ASUNTOS

En otro orden de cosas, el consejo de administración ha aprobado el otorgamiento de concesión administrativa a la empresa 'Fertinagro Biotech, S.L.' para la ocupación de una parcela para la construcción y explotación de una planta de solubilización y granulación multiproducto para la elaboración de fertilizantes tecnológicos y sostenibles, en la margen izquierda de la ría, dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés.

La empresa solicitó concesión para la ocupación de parcela de aproximadamente 55.279 metros cuadrasos, en el llamado Playón de Raíces en la margen izquierda de la ría, dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés, con destino a la construcción y explotación de planta para la elaboración de fertilizantes tecnológicos y sostenibles.

En octubre de 2025 en el BOE, se acordó el inicio del trámite de competencia de proyectos previsto en el artículo 85.1 del Texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Dentro de dicho trámite no se presentó ninguna solicitud alternativa. La concesión tiene un plazo de 35 años, prorrogable a su vencimiento y a criterio de la Autoridad Portuaria, por un plazo adicional de 5 años.

FARO DE AVILÉS

También ha sido aprobada la la propuesta de adjudicación del 'Proyecto de conservación y rehabilitación del Faro de Avilés' a la empresa ASCH Infraestructuras y Servicios, S.A, por importe de 1.549.653 euros.

Se trata de una intervención integral sobre el conjunto arquitectónico de este Faro que está cofinanciada con Fondos Feder a través del IDAE, con una aportación de 125.000 euros.

El proyecto también prevé la demolición del añadido de 1975 entre el edificio del Faro y el edificio anexo, para recuperar la configuración arquitectónica original y la visión del mar.

Además de este contrato, la AP de Avilés instalará una nueva cúpula -actualmente en proceso de fabricación- para garantizar la protección de la linterna del faro y prolongar su vida útil mediante una solución moderna, resistente y respetuosa con el entorno marino. Es una actuación de gran relevancia tanto por su complejidad técnica como por su valor patrimonial y simbólico para la navegación en la costa asturiana.

Será de color rojo, dentro del programa para dotar a cada una de las linternas de los faros dependientes de la AP de Avilés de un color diferente y su instalación está prevista para el mes de mayo.

Por otro lado, ha sido aprobado el otorgamiento de concesión administrativa a la sociedad 'Nueva Rula de Avilés, S.A.' para la ocupación y explotación por un plazo de 5 años de instalaciones de suministro de combustible a buques pesqueros y vehículos diésel en el muelle pesquero de Avilés.

Ante el reciente vencimiento de la concesión administrativa de la que era titular para la ocupación y explotación de instalaciones de suministro de combustible a buques pesqueros y vehículos diésel en el muelle pesquero de Avilés, la empresa "Nueva Rula de Avilés, S.A." ha solicitado el otorgamiento de una nueva concesión con el mismo fin.