La Autoridad Portuaria de Avilés urge el fin de la huelga de estibadores: "No hay razón para prolongarla"

AVILÉS/OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés (APA) considera que no existe ninguna razón para prolongar en el tiempo la huelga del personal de estiba que se inició el pasado lunes 16 de febrero. Una huelga que indica "impacta en el Puerto y en la industria".

Recuerda la Autoridad Portuaria que la huelga ha sido convocada por el Sindicato de Estibadores del Principado Asturias (SEPRA), uno de los dos con representación en el Centro Portuario de Empleo (CPE) de Avilés; el otro sindicato, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, no secunda el paro.

A lo largo de estos días, el presidente de la APA, Santiago Rodríguez Vega; el director, Ramón Muñoz-Calero García, y el jefe de Operaciones, Manuel Echeverría Suárez, han mantenido diversas reuniones para, por un lado, instar a las empresas a garantizar al el mantenimiento del empleo y los derechos laborales, y, por otro, llamar al SEPRA a desconvocar los paros ya que "las empresas están en su derecho a disolver el Centro Portuario de Empleo de Avilés y cuentan con el amparo para ello de la normativa española y europea, ratificada por la sentencia del Tribunal Supremo del 5 de junio del año pasado".

Explica la APA que la sentencia confirma el encaje del modelo español de prestación de los servicios de estiba con la normativa europea que en 2014 planteó adaptar el modelo de relaciones laborales de la estiba español a la libre competencia y a la flexibilización del mercado. Esta adaptación se formalizó en el V Acuerdo Marco de la Estiba firmado en 2022 por patronal y sindicatos y actualmente prorrogado hasta diciembre de 2031.

El Acuerdo reconoce a las empresas estibadoras la posibilidad de disolver los centros portuarios de empleo siempre y cuando se garantice la adscripción de los trabajadores a las diferentes compañías que operan, en este caso, en el Puerto de Avilés.

Rodríguez Vega reconoce que "el Puerto no puede obligar a las empresas estibadoras a mantener una relación laboral con el personal de estiba a través del Centro Portuario de Empleo puesto que, según trasladan, no está dando los resultados esperados en cuanto a competitividad y eficacia".

"Ahora bien, esta decisión legítima de las empresas no puede generar precariedad laboral ni pérdida de derechos para la parte social. La estiba es un eslabón imprescindible para sostener los volúmenes de tráfico del Puerto de Avilés y el ciclo productivo de las industrias de nuestro entorno", destaca Rodríguez Vega.

En este punto, el presidente de la APA hizo hincapié en que "la actividad portuaria está garantizada y el empleo de los trabajadores también". "Asistimos a un cambio organizativo que no va a repercutir ni en el volumen de mercancías, ni en la operativa, ni en nuestro objetivo de crecimiento", dijo.

En su opinión, y así ha sido trasladado tanto a empresas como a trabajadores, "no hay ninguna razón que justifique que estemos en una situación ya cercana a las dos semanas de huelga y sin visos de solución debido a una petición sindical que no es negociable (continuidad del Centro Portuario de Empleo)".

En este sentido el presidente de la APA insiste en que la posición de las empresas de querer liquidar el CPE "es legítima y está jurídicamente respaldada". En el Puerto de Avilés operan las siguientes empresas estibadoras: Ership/Alvargonzález, Algeposa, Marítima del Principado, Bergé y Consignaciones Asturianas.