La Autoridad Portuaria concluye la renovación del faro de Avilés con la instalación de una nueva cúpula de acero

GOZÓN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Avilés ha concluido la renovación del histórico faro de Avilés, ubicado en la Punta del Castillo de la península de Nieva (Gozón), en la margen derecha de la salida al mar de la Ría de Avilés. La instalación, cuya función principal consiste en señalar la entrada al puerto, ha incorporado una nueva cúpula de acero inoxidable suministrada y ejecutada por la empresa Almarin.

La intervención ha supuesto el desmontaje de la estructura anterior y su sustitución por la nueva cúpula, diseñada para ofrecer mayor durabilidad, resistencia a la corrosión y menores necesidades de mantenimiento.

La nueva estructura, fabricada en acero inoxidable pintado de color rojo, mantiene el característico aspecto aeromarítimo del faro para preservar su valor patrimonial. Sus cristales, de 6 y 8 milímetros de espesor, se han elaborado con vidrio flotado curvado y templado, integrándose en una estructura de montantes diagonales con cristales triangulares. Por su parte, la antigua cúpula ha sido trasladada y será restaurada para su posterior instalación con carácter ornamental en la misma parcela.

Con esta actuación, la Autoridad Portuaria de Avilés ha reforzado la conservación de un elemento emblemático del patrimonio marítimo de la ría, cuya historia se remonta a 1863, garantizando al mismo tiempo la plena operatividad de la señal luminosa para la navegación marítima. La empresa encargada de las obras, Almarin, se encuentra ejecutando la rehabilitación de la cúpula del faro de Punta Galea, en Getxo (Vizcaya).