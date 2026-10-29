La Autoridad Portuaria de Gijón aprueba reestructurar su deuda con Puertos del Estado y amplía el plazo hasta 2045

Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, celebrado esta tarde. - PUERTO DE GIJÓN

GIJÓN, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón ha aprobado la reestructuración del crédito suscrito con Puertos del Estado en febrero de 2010 para financiar las obras de ampliación del Puerto de Gijón, extendiendo el plazo de devolución en siete años y medio, desde junio de 2038 hasta diciembre de 2045.

La operación, que contó con un importe inicial de 215 millones de euros y que será ratificada en un próximo Consejo Rector de Puertos del Estado, busca adaptar el calendario de amortización a las necesidades reales de inversión, conservación y mantenimiento del puerto. Esta reestructuración permitirá una menor exigencia de devolución de principal a corto y medio plazo, a cambio de un mayor coste financiero nominal.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, ha destacado que la novación permitirá distribuir de forma más adecuada en el tiempo los compromisos financieros para atender el servicio de la deuda y las necesidades operativas. Asimismo, se ha informado al consejo sobre la selección de ofertas de Banco Sabadell (26,3 millones) y Caja Rural (15 millones) para reestructurar la deuda de 41,3 millones de euros mantenida con el Banco Europeo de Inversiones.

En materia de infraestructuras, el Consejo de Administración ha autorizado iniciar la contratación de las obras de pavimentación y urbanización de 34.000 metros cuadrados en la zona de arranque del muelle Romualdo Alvargonzález Figaredo, con un presupuesto base de licitación de 1,95 millones de euros. La actuación prevé la renovación del pavimento y la ejecución de dos colectores transversales para aguas pluviales.

Por otro lado, se ha otorgado una concesión a Regenera OPS Tres, S.L. para la instalación de un sistema de suministro eléctrico desde tierra a buques en la séptima alineación del muelle de la Osa, con una inversión prevista de 4,29 millones de euros por parte de la empresa y 3,5 millones de euros adicionales invertidos por la Autoridad Portuaria.

En el ámbito de la sostenibilidad y concesiones, Musel Energy Hub, S.L. se ha convertido en la primera instalación del puerto en adherirse a un convenio de buenas prácticas ambientales, obteniendo una bonificación del 20% en la cuota de la tasa de actividad. Además, se han otorgado concesiones a Conservas Agromar para un almacén en el Muelle de Rendiello (256.000 euros) y a Cruz Roja en el Espigón Central de Fomento (más de 100.000 euros), liberando este último el espacio ocupado en El Torreón. Finalmente, se ha aprobado la transmisión de concesiones de Alvargonzález S.L. a la empresa Ership.