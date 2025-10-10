La Autoridad Portuaria inaugura la exposición 'Fareras. La luz que nos guía' en la Antigua Rula

Cristina Rodríguez Paz, comisaria de la exposición, junto a Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. - AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Gijón ha inaugurado este viernes la exposición 'Fareras. La luz que nos guía', una muestra comisariada por la cineasta Cristina Rodríguez Paz que rinde homenaje a las 26 mujeres que han trabajado o trabajan actualmente como fareras en España, reivindicando su papel dentro del mundo marítimo, tradicionalmente reservado a los hombres.

La exposición, que podrá visitarse en la Antigua Rula de Gijón hasta el 30 de noviembre, ofrece un recorrido por la vida, el trabajo y la memoria de estas mujeres a través de una cuidada selección de material historiográfico y obras de arte contemporáneo, que incluyen ilustraciones, collages, óleos, fotografías y ensamblajes.

La exposición puede visitarse todos los días: fines de semana y festivos de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30, y de lunes a viernes en horario de tarde, de 17.00 a 19.30.

Durante el acto de inauguración, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, ha destacado el valor simbólico y reivindicativo de la muestra. "Se trata de una exposición realizada, con permiso de Jane Austen, con mucho sentido y sensibilidad", ha afirmado, subrayando que las fareras, como las protagonistas de la literatura clásica, "han tenido que abrirse camino en una sociedad rígida, que durante mucho tiempo reservó los oficios del mar a los hombres".

La exposición forma parte de un proyecto multidisciplinar que también incluye el cortometraje 'La luz que nos guía', proyectado como parte de la muestra, y está vinculada al largometraje 'Aunque seamos islas', que concursará en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

Roqueñí ha recordado que la Autoridad Portuaria de Gijón gestiona actualmente ocho faros de la costa central y oriental asturiana, entre ellos los de Cabo Peñas, Candás, Torres, Tazones, Lastres, Ribadesella, Llanes y San Emeterio; y ha anunciado futuras intervenciones de mantenimiento y actualización de sistemas de control, comenzando por los de Peñas, Ribadesella y Torres.

La presidenta también ha valorado el papel histórico y patrimonial de los faros, no solo como señales de navegación, sino como elementos clave en la identidad colectiva del territorio. "Desde que el primero de ellos, el de Cabo Peñas, fue inaugurado en 1852, los faros han sido parte de nuestra historia y memoria. Gracias al trabajo del personal de archivo y registro del Puerto, se ha conseguido conservar una valiosa documentación sobre este patrimonio", ha subrayado.

Por último, Roqueñí ha puesto en valor la Antigua Rula como "un lugar vivo, abierto a la sociedad, donde arte y cultura dialoguen, siempre que sea posible, con el mundo marítimo y portuario que nos rodea".