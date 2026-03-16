Autorizado un gasto de 2,72 millones para financiar ayudas para libros de texto

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OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto de 2,72 millones para financiar la convocatoria de subvenciones para el uso, en régimen de préstamo, de libros de texto durante el curso 2026-2027 en centros docentes públicos.

Según ha explicado el Ejecutivo tras la reunión del Consejo de Gobierno, la cuantía económica se consolida tras haber logrado el objetivo de conceder ayudas a todo el alumnado solicitante que cumplía las bases.

También se mantiene la asignación de 110 euros por estudiante beneficiario, que se transfiere directamente a los centros para potenciar los bancos de libros.

La convocatoria se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) y el plazo de presentación se solicitudes se habilitará entre finales de este mes y principios del próximo. El Principado concedió para este curso 23.431 ayudas para el préstamo de libros en centros públicos.

Por otro lado, el presupuesto autonómico reserva otra partida de 596.170 euros -la misma que en el ejercicio anterior- para ayudas a la adquisición de libros de texto y material didáctico complementario en centros concertados. En este caso, los fondos se gestionan como ayudas directas al alumnado y el importe es el mismo que en la red pública: 110 euros por estudiante.