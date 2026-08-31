Vanessa Gutiérrez, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto de 879.254,66 euros para rehabilitar el refugio de Brañagallones, en Caso. La actuación será liderada por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.

Según ha explicado la consejera del ramo, Vanessa Gutiérrez, tras la reunión del Consejo de Gobierno, la actuación permitirá solucionar los problemas de humedades, condensaciones y filtraciones existentes, además de renovar las instalaciones para mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo y adaptar el funcionamiento del equipamiento a criterios de sostenibilidad ambiental. El proyecto mejorará la accesibilidad con espacios y aseos adaptados.

Según ha señalado Gutiérrez, las obras se ejecutarán a través de un encargo a la empresa pública Tragsa debido a la complejidad logística y ambiental, encargo que tendrá un plazo de ejecución de ocho meses, comprendidos desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 14 de mayo de 2027. El presupuesto se distribuirá en dos anualidades y es susceptible de cofinanciación a través del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.

La dirigente asturiana ha dicho que la actuación da continuidad a un proceso iniciado en 2021 para mejorar la eficiencia energética. Posteriormente, la licitación tuvo que ser revisada debido a la renuncia de la empresa adjudicataria. Esta circunstancia motivó una revisión técnica completa que permitió actualizar las soluciones constructivas e introducir mejoras que han incrementado el presupuesto inicial.

Gutiérrez ha dicho que la rehabilitación de Brañagallones constituye una actuación prioritaria para el Gobierno de Asturias por el valor estratégico de este equipamiento situado en el Parque Natural de Redes, declarado reserva de la biosfera. Desde su reapertura en 2016 como refugio gestionado por la Federación de Deportes de Montaña, se ha consolidado como un referente para el senderismo, el montañismo, la educación ambiental y el turismo de naturaleza.

La intervención busca preservar esta infraestructura pública, reforzar la oferta turística de Caso y mejorar las condiciones de uso de un enclave importante para el deporte y el medio rural asturiano.