Autorizado un gasto plurianual de 2,8 para la creación del parque playa de Verdicio (Gozón)

Playa de Verdicio. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto plurianual de 2.877.545 euros para la creación del parque playa de Verdicio, en Gozón, una actuación orientada a mejorar la accesibilidad, ordenar el uso del enclave y reforzar los servicios para las personas usuarias.

El proyecto, impulsado por la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, contempla la creación de un espacio con instalaciones permanentes y de temporada, entre las que figuran un aparcamiento para vehículos, infraestructuras de acceso peatonal y un área de servicios, con el objetivo de responder a las necesidades detectadas y favorecer un uso más ordenado de la playa.

Según ha informado el Ejecutivo tras la reunión del consejo de Gobierno, el contrato, que se tramitará mediante procedimiento abierto y con varios criterios de adjudicación, cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. La inversión se distribuirá en dos anualidades: 2.036.216 euros con cargo al presupuesto de este año y 841.329 en 2027.

El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha indicado que con esta actuación, el Gobierno de Asturias avanza en la mejora de las infraestructuras vinculadas al litoral y en la adecuación de espacios de alta afluencia para compatibilizar su disfrute con una mejor ordenación.