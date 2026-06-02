Festivos de junio de 2026: estas seis comunidades tienen un día de descanso este mes

May 24, 2026, Barcelona, Spain - JORDI BOIXAREU / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El verano da sus primeros pasos y las temperaturas ya lo notan. Muchos trabajadores cuentan los días para sus vacaciones y, en seis comunidades autónomas --Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana-- se aferran al festivo de junio como primer aperitivo.

El 2026 cuenta con un total de 14 días festivos, de los que dos son locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, e incluyen nueve días que se celebran en todo el país.

En concreto, Castilla-La Mancha celebrará este jueves, 4 de junio, el día 'Corpus Christi'. Esto abre la puerta a que algunos trabajadores puedan pedir libre el viernes y disfrutar así de un puente largo.

Por su parte, Murcia y La Rioja marcarán en rojo el martes, 9 de junio. Ambas regiones celebrarán su propio día autonómico, cuando se conmemoran sus respectivos días de la comunidad.

En Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, el festivo llegará el miércoles, 24 de junio, con la celebración de San Juan, una festividad ligada al solsticio de verano que ofrece una jornada de descanso en plena mitad de la semana.

PRÓXIMOS FESTIVOS POR COMUNIDADES

ANDALUCÍA

15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), y 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ARAGÓN

15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), y 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ASTURIAS

15 de agosto, 8 de septiembre (Día de Asturias), 12 de octubre, 2 de noviembre, 6 de diciembre (es domingo y lo pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

ISLAS BALEARES

15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre (San Esteban).

CANARIAS

15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre, 2 de noviembre y 25 de diciembre. El Gobierno ha fijado las fiestas laborales por islas, entre las que quedan pendientes por disfrutar en El Hierro; el 5 de agosto, en La Palma; el 18 de septiembre, en Fuerteventura; el 8 de septiembre, en Gran Canaria; el 15 de septiembre, en Lanzarote y La Graciosa; y el 5 de octubre, en La Gomera.

CANTABRIA

28 de julio (Día de las Instituciones de Cantabria), 15 de agosto, 15 de septiembre, 12 de octubre, 6 de diciembre (es domingo y lo pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CASTILLA-LA MANCHA

4 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CASTILLA Y LEÓN

15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

CATALUÑA

24 de junio, 15 de agosto, 11 de septiembre (Día Nacional de Cataluña), 12 de octubre, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre.

EXTREMADURA

15 de agosto, 8 de septiembre (Día de Extremadura), 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre, (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

GALICIA

24 de junio, 25 de julio (Fiesta nacional de Galicia), 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

MADRID

15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 6 de diciembre (es domingo y se traslada al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

MURCIA

9 de junio (Día de la Región de Murcia), 15 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre(es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

NAVARRA

15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre (es domingo y pasa al 2 de noviembre), 3 de diciembre: San Francisco Javier, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

PAÍS VASCO

25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

LA RIOJA

9 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 6 de diciembre (es domingo y pasa al 7 de diciembre), 8 de diciembre y 25 de diciembre.

COMUNIDAD VALENCIANA

24 de junio, 15 de agosto, 9 de octubre (Día de la comunidad), 12 de octubre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.