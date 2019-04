AV.- El 44,3% de los asturianos no tiene aún decidido su voto, según el CIS

Publicado 09/04/2019 13:21:23 CET

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 44,3% de los asturianos no tiene decidido aún su voto de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 28 de abril, mientras que el 55,1% que sí lo tiene decidido, el 0,6% no sabe o no contesta. El 74,3% de los asturianos asegura que irá a las urnas con toda seguridad frente al 7% que no irá. El 11,1 probablemente sí, el 3,8 probablemente no y el 3,5% aún no lo tiene decidido.

Estos datos se desprenden de la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para las elecciones generales que da la victoria al PSOE con un 30,2% y entre 123 y 138 escaños, seguido del PP con el 17,2% y entre 66 y 76 escaños.

Según la encuesta, la candidatura de Pedro Sánchez podría alcanzar la mayoría absoluta con Unidas Podemos, que saca un 12,3% y entre 28 y 34 escaños, y su confluencia catalana, En Comú, a la que se otorga un 0,6% y entre 5 y 7 escaños.

El estudio, basado en 16.800 entrevistas y elaborado entre los días del 1 al 18 de marzo, otorga a Ciudadanos un 13,6% y entre 42 y 51 escaños, y detrás aparece Vox con un 11,9% y entre 29 y 37 escaños.

Sube también con fuerza Esquerra Republicana, a la que el CIS calcula un 4,5% y 17 ó 18 escaños, mientras baja Junts, la nueva marca del PDeCAT, a la que sólo se da un 1,2% y cuatro o cinco escaños.

