Avanza la tramitación del nuevo contrato de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa. - SIERO

SIERO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, anunciaron este miércoles la tramitación del nuevo contrato del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos públicos del concejo, con un valor de 1.440.000 euros y cuatro años de duración.

El plazo de licitación ha finalizado con la presentación de cuatro empresas. El servicio dará cobertura a la red de caminos y viales municipales, que supera los 1.500 kilómetros, e incluirá actuaciones como el rebacheo y reparación de firmes, la limpieza y mejora de sistemas de drenaje, la ejecución de obras de contención, los trabajos de movimiento de tierras asociados y la atención a incidencias y situaciones de emergencia. La aprobación de este contrato se enmarca en la planificación de la inversión municipal en caminos para el año 2026, que asciende a un total de 1.330.000 euros.

De esta cantidad, 150.000 euros corresponden a inversión directa con cargo al presupuesto municipal y 1.180.000 euros a gasto en mantenimiento, que incluye el contrato de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos, actuaciones con hormigón y áridos, trabajos puntuales sin contrato específico y el contrato de desbroce.

El primer edil explicó que todos los años se realiza un esfuerzo continuado para mantener los caminos en buen estado, con una inversión que ronda entre 1,3 y 1,5 millones de euros, a la que habitualmente se añaden remanentes. No se trata de actuaciones puntuales, sino de un trabajo constante que permite que los caminos del concejo presenten un estado razonable y que quienes viven en las zonas menos urbanas dispongan de buenos accesos".

Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha destinado un total de 13.539.147 euros a actuaciones relacionadas con caminos municipales. En este periodo se han ejecutado 61 actuaciones.